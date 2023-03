Ethel aconseja a Paula Arias buscar un hombre que la valore

El escándalo que rodea a Paula Arias y Eduardo Rabanal sigue dando de qué hablar, ya que ambos se sentaron en el programa de Ernesto Pimentel para hablar sobre su abrupta ruptura. Debido a que el futbolista entre lágrimas pidió otra oportunidad, Ethel Pozo le aconsejó a la salsera no volver con él.

CONSIDERA QUE RELACIÓN CON EDUARDO RABANAL YA NO ES SANA Y QUE SE MERECE ALGO MEJOR

Para Ethel, la relación de Paula y Rabanal ya no es sana. Además considera que la salsera. Quien ha demostrado ser una mujer trabajadora se merece alguien a su altura.

“Paula, tú mereces otro hombre, no mereces una persona así. Que saca una historia a las 6 am a decir que terminó contigo, yo sé que te duele, que crees estar enamorada, eso ya no es amor”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

En ese sentido resaltó la gran labor de Paula como cantante y sobre todo como madre. Por ello cree que en el momento adecuado encontrará el hombre ideal para ella.

“Desde aquí deseo lo mejor para ti, por tus tres niños, por lo trabajadora y exitosa que eres, vas a encontrar otro hombre que te valore y que jamás te levante la voz, si es lo único que ha dicho que hizo”, acotó.

La conductora Janet Barboza también sentenció este accionar y le pidió a la líder de “Son Tentación” que no vuelva con el futbolista.

Como sabemos, esta no es la primera vez que Paula se separa del futbolista, pues hace un año, terminaron la relación luego de que Rabanal se dejará ver cariñoso con la madre de su hijo, quien lo ha denunciado por violencia psicológica.