Jessica Newton chotea a reporteros de Magaly

Magaly Medina y Jessica Newton no retomaron su relación amical, por el contrario cada vez que pueden se lanzan dardos. Esta vez el programa de la “Urraca” buscó unas declaraciones de la organizadora del Miss Perú, sin embargo, esta se negó y prefirió enviarle un saludo a su ex amiga.

CONDUCTORA RECOMIENDA A LA HIJA DE LA ORGANIZADORA DE MISS PERÚ A SOMETERSE A UNA DIETA Y A ALESSIA ROVEGNO, HACERSE UNA CIRUGÍA

El reportero de “Magaly Tv la firme” le pidió a Jessica conversar sobre el certamen, pero no aceptó. “No, por primera vez no, ninguna cosa que decir” y le envió un saludo a su ex amiga: “De mi parte, mándale un beso (a Magaly)”.

En respuesta a ello, Magaly resaltó la elegancia de Jessica pese a que ella en su programa ha destruido al certamen de belleza.

“Ella (Jessica) dice ‘mándale un beso’ y ayer hemos destrozado su concurso y a su reina. Ella muy educada, pero por dentro debe desearme todos los males del mundo”, expresó Magaly.

Pero eso no fue todo, pues la conductora se mostró bastante sorprendida al ver a la hija de Jessica, Cassandra Sánchez de La Madrid con unos kilos demás. La urraca le recomendó utilizar los beneficios de la organización de su mamá para bajar de peso ya que es una chica joven.

“Mírenla, ¿no le han podido recomendar algo?, ella tiene un bebé que ya tiene bastantes meses, pero está bastante fuera de forma. Ella está bajo ese abrigo, bastantes kilos de más. Una buena rutina de ejercicios y buena alimentación no le vendrían nada mal”.

La figura de ATV también señaló que a Alessia Rovegno le haría falta una cirugía plástica. Para Magaly, la nueva Miss Perú debe retocarse la nariz.

“A ella se le nota que de verdad su nariz no va con ella. Ella tiene la mirada bastante caída, necesita una blefaroplastia para levantar su mirada y por lo menos que su mirada tenga cierta profundidad, es lo que necesita”, sentenció.