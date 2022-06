‘Peluchín’ y Gigi destruyen en vivo a Melissa Paredes

La actriz se presentó en el programa “Amor y fuego” para hablar de su escandaloso ampay y de su lío legal con el padre de su hija por la tenencia compartida de la menor. Durante la conversación que tuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre, en varios momentos Melissa Paredes y los conductores perdieron los papeles.

ACTRIZ SE SOMETIÓ A UNA ENTREVISTA DONDE FUE TILDADA HASTA DE FARSANTE

Melissa acusó al programa de no querer mostrar las pruebas que había presentado y cerrarse a creer en la versión de su ex Rodrigo Cuba. En esa línea negó haber cambiado de versión en varias ocasiones al ser increpada por ‘Peluchín’.

“Yo no veo en ningún momento que cambio, siempre digo lo mismo. Me he mantenido en lo mismo desde el día 1 que aparecí después del famoso ampay. Mi forma de ser, de hablar obviamente voy a cambiar”, replicó Paredes.

Mientras tanto, el conductor la tildó de querer manipular la historia a su conveniencia y de haber intentado en varias ocasiones dejar mal parado al futbolista, como cuando dijo que abandonó la casa por violencia psicológica.

“¿Decir insulto te parece algo grave? Porque si te parece algo grave puedo decir ‘Rodrigo, perdóname por decir que había maltrato psicológico’. Si te parece inescrupuloso. Estoy pidiendo perdón por eso, si te parece inescrupuloso. Porque yo nunca he querido dejar mal al padre de mi hija. Es más, siempre he querido que ella comparta con su padre”, indicó.

Por otro lado, al ser consultada sobre sus deseos de haber querido tener un segundo bebé con Rodrigo Cuba cuando supuestamente estaban separados, Melissa aseguró que esos deseos se dieron durante el mes de marzo, y no llegó a nada pues tuvo que llevar un tratamiento tras hacerse una biopsia en el seno. Sin embargo, cuando le pusieron unas declaraciones de ella asegurando a mediados de septiembre, es decir un mes antes del ampay que estaba intentando quedar embarazada dijo que lo dijo porque sabía que era algo que la gente quería escuchar. Melissa desmintió haberle dicho al señor Jorge Cuba que planeaban ser padres nuevamente, pues no mantenían ningún tipo de comunicación.

Mientras que Gigi Mitre le preguntó directamente si el ‘Gato’ Cuba sabía de la supuesta “relación” extramatrimonial que tenía con Anthony Aranda, la actriz respondió bastante indignada.

“¿Perdón? Acá nadie se estaba pachamanqueando, lo que tú viste en el ampay fue el primer beso que nos habíamos dado”, aseguró sin imaginar que Gigi se burlaría de ella. “Ay Melissa, qué farsante eres”, le contestó la conductora de Willax indignada. “O sea, justo Magaly tuvo la suerte de que justo te capturó en ese momento”, agregó.

Melissa continuó señalando que tras el beso que se dio con Anthony en el carro no se vieron hasta después de un mes: “Si no me crees es tu problema, es más, después de eso con Anthony no nos vimos hasta noviembre”; arremetió Melissa

Casi al finalizar el programa, la ex conductora de “América Hoy” aceptó pasar el polígrafo donde iba a responder si Rodrigo Cuba sabía que tenía una relación Anthony Aranda, sin embargo, los conductores del programa decidieron cambiar la pregunta, pues sintieron que favorecía a Melissa. La nueva pregunta era “¿es la primera vez que te besas con el Activador el día del ampay? Te estoy volviendo a hacer la misma pregunta”, le dijo Gigi Mitre. Y aunque ya había respondido esa pregunta Melissa con un “si” no quiso responder ante el polígrafo.

“Me parece que estás jugando chueco. Es el colmo. Como sea quieren dejarme mal. A ti qué te importa cuando fue el primer beso”, respondió Melissa, motivó polémica cuál Gigi la volvió a llamar farsante.

Cabe precisar que Melissa Paredes señaló que tenía una conversación pendiente con Janet Barboza, pues en algún momento la “Rulitos” aseguró que había del romance entre Melissa y bailarín, algo que no sería cierto.