John Kelvin llora y promete portarse bien

El cantante de cumbia reapareció en televisión nacional, en el programa de Ernesto Pimentel. John Kelvin no pudo evitar derramar algunas lágrimas al referirse de su época en prisión.

RECONOCE HABER DECEPCIONADO A SUS FANS TRAS VOLVER A PRISIÓN

John rompió en llanto al confirmar que tanto Ernesto Pimentel como sus seguidores se decepcionaron de él por su regreso a prisión. El cantante de cumbia aseguró que esta vez si aprendió la lección y se portará bien, por él y por sus hijos.

“Sé que el amor que me tienes, te pido perdón porque tú, como muchas personas que me están mirando ahorita, se decepcionaron de mí. Dijeron ‘yo lo admiraba y ahora ya no’, pero aprendí la lección, y aquí estoy nuevamente”, dijo entre lágrimas el ex integrante de Grupo 5.

En esa línea resaltó que estar tras las rejas es lo peor que le puede pasar a un ser humano, más un para él que tras haber recuperado su libertad regresó nuevamente por su mal comportamiento.

“Estar privado de su libertad no se lo deseo a nadie. Son dos años de mi vida que he estado privado de mi libertad, salí cuatro meses y volví a regresas. De verdad que para mí fue chocante, porque ya estaba empezando a trabajar, me tenía que ir a Europa, Japón y vino este impase”

Finalmente, la ex pareja de Dalia Durán manifestó haber hecho cosas productivas en la cárcel, pero debido a su historias las personas no están interesadas en saber lo hizo.

“Yo adentro estoy haciendo cosas muy productivas y nadie me da el espacio para poderlo hablar. He hecho un teatro musical con Internos, talleres de cuero, biocuero”, señaló el artista para luego mostrar su trabajo.

Por otro lado, en redes sociales subió un video donde se le ve llorando y expresa extrañar a sus hijos.