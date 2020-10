José Vega defiende visitas a Antauro Humala

El congresista de Unión por el Perú José Vega confirmó que se reunió con el interno Antauro Humala y sostuvo conversaciones políticas con él; aunque, en su opinión, no tenía ningún impedimento para ello.

En conferencia de prensa, el parlamentario dijo que acudió al penal Ancón II como parte de su función legislativa y, en ese contexto, visitó y dialogó con el mencionado interno.

“¿Cuál es el impedimento de visitar a una persona privada de su libertad y conversar“, agregó tras argumentar que se pretende distraer a la opinión pública con este tema.

Asimismo, aseguró que no recibe órdenes de Antauro Humala, sino que lo que hay con él son acuerdos políticos en aspectos como la lucha contra la corrupción.

Además, Vega mencionó que la moción de vacancia presidencial la promueve su bancada y no Antauro Humala.

A su juicio, lo escuchado del referido interno en un audio difundido la semana pasada fue una opinión sobre la vacancia y ello no constituye un delito.

Sobre otro audio en el que se le escucha a él dialogar con el prófugo exjuez César Hinostroza, consideró que se trata de un refrito.

“No tengo rabo de paja (…). Tengo autoridad moral, he conversado con muchas personas y no sé si es ladrón, cuestionado o tiene problemas, no confundamos, soy decente, trabajador no he coimeado a nadie“, agregó.