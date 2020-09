Jossmery destruye a futbolista del Binacional 

La romántica historia de amor que publicaban en redes sociales, el futbolista y la modelo es parte del pasado. Luego de que Jossmery Toledo denunciara a Jean Deza por maltrato, él decidió mandarle una carta notarial, donde asegura que la influencer se quedó con sus pertenencias de alto valor económico.

En el documento el joven futbolista señala que Jossmery se quedó con su ropa de diseñador valorizada en 80 mil soles, asimismo con un televisor, un iPad, además de unos parlantes exclusivos, una colección de más 40 zapatillas valorizada en más de 40 mil soles y con joyas.

En respuesta al documento, la expolicía negó tener los valiosos objetos que dice Jean Deza.

“Creo que se cree Neymar pero la verdad es que no hay nada de lo que está pidiendo él. Me he asombrado y su carta notarial me hizo reír demasiado. Lo único de oro que tenía eran sus dos aretes de 150 soles que se compró”, expresó.

Del mismo modo, la modelo le entregó a la producción de “Magaly tv la firme” un video donde se le observa a Jossmery reclamarle al futbolista del Binacional por haberla golpeado, al mismo tiempo le exige que se retire de la habitación.

“Él se echa a dormir porque yo quería que se vaya del dormitorio. Él fingía que estaba durmiendo porque recién habíamos discutido”, acotó.

Habían terminado dos semanas antes

Jossmery Toledo reveló que tenían problemas desde hace algunas semanas atrás, pues tras una discusión ella decide irse del departamento a la casa de una amiga, donde pasó dos días, tiempo suficiente para que el futbolista fiel a su estilo organice una reunión.

“Lo quise hacer, hace dos semanas, cuando ya sospechaba que se veía con Shirley. Él buscaba cualquier excusa y eso es lo que hice, agarré mis cosas, discutimos, no sé a dónde se fue ese día y puse todas mis cosas en un cuarto. Yo me fui donde una amiga y él hace una fiesta, donde me destruyó el departamento”, reveló.

Según la expolicía, decide regresar al departamento porque Jean la llama y le pide disculpas, al mismo tiempo le confiesa que había realizado una reunión. Cuando la modelo regresa al departamento encuentra cabello negro de mujer en su toalla, además se da con la sorpresa de que las lunas del baño estaban rotas.

Cabe indicar que Toledo aseguró que solo permaneció en el departamento porque quería que el futbolista pague lo que debía, ya que el contrato estaba a nombre de la expolicía y no quería perjudicarse.