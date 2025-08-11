López Aliaga retira medalla de la Ciudad a Gustavo Petro

FUE ENTREGADA EN EL 2012 POR LA ENTONCES ALCALDESA SUSANA VILLARÁN

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció ayer que retirará la Medalla de la Ciudad concedida en 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la entonces alcaldesa Susana Villarán.

Durante un acto oficial en San Juan de Miraflores, el burgomaestre declaró que Petro es una “persona no grata” para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), debido a sus recientes declaraciones, en las que desconoció la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa y acusó al país de apropiarse de ese territorio.

“Ahora estaba revisando, mientras venía, que la señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá. Una persona que nos está amenazando no (lo) merece”, expresó durante su discurso.

La condecoración fue entregada en 2012, cuando Petro ejercía como alcalde mayor de Bogotá. En ese contexto, Villarán encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.

El reconocimiento coincidió con el anuncio de estudios técnicos para ampliar el acceso al gas natural domiciliario en el Cercado de Lima, gracias a un memorando de entendimiento firmado entre ambas alcaldías.

En otro momento de su alocución, López Aliaga también cuestionó el silencio de la clase política peruana ante las declaraciones del mandatario colombiano: “Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, afirmó.

El burgomaestre ya había criticado a Petro la semana pasada, cuando llamó a la unidad nacional frente a lo que consideró una amenaza externa: “Aquí estamos todos juntos en un solo puño para defender las fronteras peruanas, y más aún de un personaje nefasto, que ha sido terrorista y que ha asesinado gente”, declaró en una rueda de prensa en la MML.

“Él tiene un problema interno gravísimo. En mi opinión está buscando una excusa, pero es un tema clarísimo: los límites del Perú están muy claros. Invoco a todos los políticos a ir en un solo puño. Las fronteras peruanas se protegen con la vida y con la sangre”, agregó.

López Aliaga también informó días atrás que la MML no pagará la defensa legal solicitada por la exalcaldesa, quien actualmente enfrenta un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014.