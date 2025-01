Julián Zucchi hace mea culpa luego de conversación con Priscila Mateo

«A Priscila Mateo que el año pasado, que fue un año en el que quizás no supe manejarme públicamente con mis declaraciones. Pedir disculpas, Priscila es una gran mamá, una gran mujer, no merece que se la meta en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver», inició Julián Zucchi.

Julián Zucchi señaló que tiene una buena relación con la comunicadora y agregó que es una personas muy importante para él. «Es una mujer hermosa, es y fue muy importante, un sostén increíble. Si no hubiese sido por ella, no sé que hubiese sido de mí el año pasado», indicó.

Julián Zucchi reconoció que se equivocó al comunicar públicamente su relación y señaló que tras una conversación en privado con Priscilla Mateo, mantienen su amistad.