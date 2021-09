“Urraca” revela intenciones de América Tv en demandarla

Se la juran. América Televisión habría tenido la intención de denunciar al programa Magaly Tv, la firme, por difundir las imágenes de la caída de Elías Montalvo en “Esto es guerra”. Así lo dio a conocer Magaly Medina, quien se manifestó ofuscada ya que otros programas como “Mujeres al mando” y “Amor y fuego”, también emitieron las imágenes del accidente.

LA CASA TELEVISORA SE HABRÍA MOLESTADO POR LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES DE LA CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO EN “EEG”

La conductora anunció en su programa que recibió una carta notarial para que el pasado miércoles no vuelva a repetir las imágenes de “Esto es guerra”: “Hoy día han amenazado con demandarme si yo ponía esas imágenes”, contó Medina.

“En cambio América Televisión no se araña, no le pone contra la pared a Willax que tiene programa que pasan todos los programas de América. Acá yo paso una imagen sin estas fotitos y llaman, amenazan, llaman al gerente y me callan la boca”, señaló notoriamente indignada.

La cosa no quedó ahí, ya que luego la conductora arremetió contra “Amor y fuego”, programa que usualmente difunde el contenido de otros canales para generar sus notas. Magaly cree que la diferencia entre su programa y el de su ex amigo Rodrigo González es el rating, asegurando que ella hace 12 puntos de rating mientras que él 2.

“Si a mí me prohíben, prohíbanselo a otros, déjenme hacer mi trabajo. Quizá sea el rating, no es lo mismo 2 puntos a 12 puntos”, sentenció.

“Peluchín” y Gigi responden

Ante el señalamiento de Magaly Medina, los conductores de “Amor y fuego” no se quedaron callados y aunque Rodrigo González respondió automáticamente a través de sus redes sociales, en su programa decidió hablar a fondo.

En su cuenta de Twitter el conductor tildó de “mezquina” a Magaly mientras que en su programa decidió burlarse de ella cuando formaba parte de Latina y tenía su programa “La purita verdad” el cual no contaba con mucho rating.

“Por eso te sacaron del aire, aprovechando lo de Paolo Guerrero, no sabían que hacer contigo. Parecía Mascali, por qué te preocupas por este modesto espacio, por este canal que nadie ve”, señaló, mientras que Gigi Mitre pasó a explicar porque ellos difunden contenidos de otros canales sin ningún problema:

“Nosotros pasamos las imágenes porque no somos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión”, señaló.