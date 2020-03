Korina “La Huaralina” pide beneficios para venezolanos

La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, hizo un pedido especial en su cuenta de Instagram durante la cuarentena; solicitó que los venezolanos que viven en nuestro país también puedan recibir un bono (S/380) como el prometido por el presidente Martín Vizcarra para los peruanos en situación más vulnerables y de extrema pobreza, quienes deberán acatar la cuarentena.

“Esperemos que también pronto contemplen un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, escribió Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart.

Luego del pedido de la modelo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, declaró que se estaría evaluando la posibilidad de brindar ayuda a los venezolanos que se encuentran en territorio peruano. Tras las declaraciones de la ministra, Korina Rivadeneira compartió esta noticia con mucha felicidad esperando que se haga efectiva esta medida.

“Pensemos en sumar en vez de restar. Es lo mejor para todos, no ‘para unos sí y otros no’. Basta de tanta pobreza mental. Basta de tanto egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente, no opinen”, sostuvo.

Cabe mencionar que luego del pedido realizado por la modelo, fue blanco de críticas de parte de varios usuarios, a lo que la esposa de Mario Hart no dudó en enviar otro mensaje y pedir educar a los niños con el fin de que se dejen de lado las razas y nacionalidades.

“Toca educar a nuestros hijos para que este mundo sea mejor, y que todos nos ayudemos de la manera que nos sea posible. Que ya no exista más este resentimiento social. Que dejemos de lado las razas y nacionalidades, todos somos seres humanos”, finalizó