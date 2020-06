La “señito” aprobó con las justas a Martin Vizcarra

Casi lo jala. La conductora de “El gran show” que normalmente evita pronunciarse sobre las acciones del gobierno, mostró en esta oportunidad su desaprobación por el accionar del mandatario en las últimas semanas.

“Al principio le puse 17 y 18 porque empezó a comunicar bien. Hoy no, lamentablemente”, señaló.

La razón principal de su bajo puntaje según Gisela, es porque Martín Vizcarra no supo enfrentar ni justificar el billetazo que se metió Richard Swing, al ser trabajador del Ministerio de Cultura, un hecho que indignó a varios peruanos.

“Si pasa algo como lo de Richard Swing, debes responder de inmediato y no dejarnos con tantas dudas. Entonces creo que el presidente está con 11 porque hoy estoy en mi día generoso. No me gusta hablar de política.”, acotó la madre de Ethel Pozo.

Luego la popular ‘Señito’ volvió a hacer énfasis, pues asegura que el presidente ya no se está desempeñando como en un inicio de la cuarentena, donde comunicaba los acontecimientos y respondía a las interrogantes de pueblo peruano.

“Hoy tiene 11 porque los líderes deben saber actuar y tener respuestas de inmediato. Nadie quiere un líder que te responda dentro de tres meses. El que es la cabeza tiene que estar de inmediato, al centro, donde las papas queman”, finalizó.