La vacunación en Noruega avanza rápidamente

Los niños de 12 a 15 años recibirán sus dosis contra el Covid-19.

El gobierno noruego ofrece la vacuna contra el coronavirus para los niños de 12 y 15 años. Así lo indicó Erna Solberg, la primera ministra en su conferencia de prensa.

El consejo profesional es que los jóvenes de 12 a 15 años obtienen más ventajas que desventajas de una vacuna. Esta decisiòn ha sido crucial para el gobierno. Ahora hay mucha infección entre niños y jóvenes, y la vacuna contribuirá a que este grupo también tenga una vida cotidiana más normal, explicó la primera ministra Erna Solberg.

La variante Delta ha impulsado a que muchos de los gobiernos piensen en vacunar a los más pequeños de las familias. Es por ello, que Noruega propone inocular a los más pequeños de la casa, ya que están aumentado los casos de infección dentro de ellos.

“La vacuna es voluntaria. Son los padres quienes tienen la última palabra sobre si los niños deben vacunarse o no, pero los niños también deben ser escuchados”, comentó el primer ministro durante la conferencia de prensa del gobierno.

Algunos países como Canadá, Islandia, Dinamarca, Finlandia y Estados Unidos ya ofrecen estas vacunas para este grupo de edad.

Consecuencias de la vacuna

Hay un riesgo mínimo, ya que puedan desarrollar enfermedades como miocarditis, entre otros efectos que se desconocen. “Esta es una de las razones por las que FHI solo recomienda una dosis de vacuna para este grupo de edad”, afirmó la directora de FHI, Camilla Stoltenberg, durante la conferencia de prensa.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, la primera ministra afirmó que la vacunación podría contribuir a una vida cotidiana más normal. En la evaluación profesional del gobierno, FHI advierte contra la vinculación de la vacunación con el alivio en las medidas.

“Si el riesgo de enfermedad grave es bajo tanto en el grupo de edad relevante como entre los adultos completamente vacunados, no hay base para mantener medidas que no sean proporcionadas. Debe ser la carga de enfermedad y no el número de infectados lo que controla el nivel de las medidas”, afirma el documento.

