Laura Bozzo defiende al presidente de México

La llamada “abogada de los pobres”, Laura Bozzo tuvo un enlace telefónico con el programa ‘Mujeres al mando’ para hablar sobre cómo se vive la cuarentena en México debido al coronavirus y no perdió la oportunidad de responderle a la cantante Thalía quien criticó al presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador.

La conductora dijo que la cantante no tiene autoridad para criticar lo que está pasando en México porque ella radica en Estados Unidos.

“En México no hay una pandemia. Thalía es una persona que hace muchos años vive en Estados Unidos, ella ya es ciudadana norteamericana y no conoce mucho lo que estamos pasando en México. Fácil es criticar desde fuera si no conoces la realidad exacta del país”, expresó en un inicio.

Además Laura Bozzo aseguró que los ciudadanos en México están teniendo un cuidado especial para no contagiarse de coronavirus.

También resaltó el trabajo del presidente, ya que el gobierno está brindando varios beneficios a los ciudadanos para que se mantengan en sus casas, a pesar de que la cuarentena no ha sido decretada como obligatoria. Ella considera que los mexicanos se han puesto la camiseta para evitar la propagación del virus.

Finalmente, Laura Bozzo criticó a todas aquellas personas que salen de sus viviendas y corren riesgo de enfermarse y contagiar a otros del covid19.

“Esa persona que tiene coronavirus y se fue a discoteca, no es irresponsable, es un asesino”, sentenció la conductora.