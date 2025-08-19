Línea 1 del Metro: Cúster choca contra la estación Santa Rosa

ACCIDENTE TUVO LUGAR EN SAN JUAN DE LURIGANCHO DEJANDO NUEVE PASAJEROS HERIDOS

Una cúster de transporte público de placa D6V-873 impactó la mañana de ayer contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho, dejando como saldo nueve pasajeros heridos.

El accidente generó alarma entre los vecinos y usuarios del servicio que a diario utilizan este punto de acceso en la zona este de la capital.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó el hecho a través de un comunicado oficial, en el que detalló que los heridos presentan contusiones y fueron trasladados de inmediato a la clínica San Juan Bautista, donde permanecen bajo atención médica.

Tras la colisión, personal de la ATU y de la Policía Nacional llegó hasta la zona del siniestro para coordinar el traslado de los pasajeros, ordenar el tránsito y realizar las investigaciones preliminares que permitan esclarecer las causas del accidente.

El choque ocasionó serias dificultades en la circulación de vehículos en una de las áreas de mayor congestión de San Juan de Lurigancho, por lo que se desplegaron acciones de control para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

El incidente generó preocupación entre los usuarios del transporte público y vecinos de la zona, quienes cuestionaron la seguridad vial en las inmediaciones de la estación Santa Rosa, una de las más concurridas de la Línea 1 del Metro de Lima.