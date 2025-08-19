Ministro de Justicia en contra de amnistía para policías y militares

LOS INVESTIGADOS POR MUERTES EN PROTESTAS DURANTE 2022 Y 2023

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, mostró su desacuerdo ante una posible amnistía para militares y policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.

En una reciente entrevista, el integrante del Ejecutivo precisó que “no podría estar de acuerdo porque las situaciones son totalmente diferentes”.

El integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte explicó que los hechos recientes aún están bajo investigación y no cuentan con responsabilidades determinadas por la autoridad competente. “Estamos hablando de casos actuales, no podríamos hablar de amnistía mientras todavía no se hayan establecido las responsabilidades correspondientes”, indicó en RPP. Añadió que los hechos relacionados con el control de las protestas siguen en etapa de investigación y que corresponde al Ministerio Público establecer si existieron o no responsabilidades penales.

Remarcó que la ley promulgada recientemente se refiere a una “persecución con un plazo irrazonable” contra agentes de seguridad implicados en el conflicto armado interno, mientras que los sucesos ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte son procesos en curso y no presentan las condiciones necesarias para que se discuta una amnistía similar.

Desde el Congreso, el tema ha sido abordado por el vicepresidente Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien declaró a los medios que se están realizando consultas y análisis para determinar la viabilidad de presentar un proyecto de ley sobre el tema. Indicó que existe un “proceso injusto y fuera de lugar” que afecta a más de 350 militares y policías, y señaló que “la fiscalía ha creado especialmente un equipo de más de 74 personas, incluyendo fiscales y asistentes, solamente para perseguir a militares y policías que impidieron que los violentistas que respaldaban a Pedro Castillo lo repusieran en Palacio de Gobierno para que instaure lo que quería el 7 de diciembre, una dictadura”.