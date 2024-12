Lo quieren fuera del Ministerio de Educación

CONGRESISTAS Y SOCIEDAD CIVIL SE UNEN Y PIDEN LA RENUNCIA DE MORGAN QUERO

Por calificar de ‘ratas’ a los muertos por represión policial de Dina Boluarte en manifestaciones del 2022 y 2023.

A pesar que intentó maquillar sus infelices declaraciones contra los muertos en protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte al calificarlos de ‘ratas’, desde el Congreso, instituciones y población civil han exigido la renuncia del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero.

Por ejemplo, varios parlamentarios de diversas bancadas exigieron a la presidenta Dina Boluarte la salida del Quero por sus declaraciones.

“Ahora viene a decirnos que no dijo lo que dijo, porque la pregunta fue clara. (…) Constantemente está cayendo en este tipo de declaraciones, yo creo que debe dar un paso al costado”, comentó el legislador de Podemos Perú (PP), Carlos Zeballos, quien anunció que impulsará una moción de interpelación contra el titular del Minedu.

Otro congresista que también se expresó a través de sus redes sociales fue Carlos Anderson, quien catalogó de “despreciables” las declaraciones de Morgan Quero, a quien calificó como “un político vil, servil, funcional a los intereses de una presidenta igualmente despreciable”.

Silvana Robles, congresista de la Bancada Socialista, cuestionó “el nivel de indolencia que tiene el Gobierno frente a la muerte de más de 60 de nuestros compatriotas”. “Repudio tajantemente las expresiones de Morgan Quero, cómplice de este Gobierno criminal”, agregó.

Su colega de bancada, Jaime Quito, exigió la renuncia del ministro al asegurar que «no puede estar un minuto más».

Leer también [Dina Boluarte reitera apoyo a la pena de muerte para violadores de menores]

Lo quieren fuera

Pero no solo en el Legislativo hay voces exigiendo la renuncia de Quero. La Defensoría del Pueblo también exigió la remoción del funcionario. “Desde la Defensoría del Pueblo exigimos a la presidenta de la República la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación«, señaló en un comunicado.

Bajo la misma línea se expresó el Colegio de Abogados de Lima (CAL). “Exhortamos a Ejecutivo a evaluar la permanencia del señor Morgan Quero. Su continuidad en el cargo resulta incompatible con los principios que deben guiar a las autoridades públicas y desnaturalizan los principios básicos que sostienen una sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho”, agregó la entidad.

En tanto, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) ha declarado como ‘persona no grata’ al ministro Quero y exigió su renuncia al cargo. Ayacucho es una de las provincias más afectadas por la represión del gobierno de Dina Boluarte en las protestas sociales del 2022 y 2023.

Insiste en su defensa

En respuesta, el discutido funcionario dijo para Panamericana Televisión que conversará con la Defensoría y los congresistas de la república para ‘convencerlos’ en no apoyar alguna iniciativa de interpelación o censura en su contra al mismo tiempo en reiterar que no escuchó bien la pregunta de la periodista y que su respuesta estuvo orientada sobre los casos de violaciones de niños.

“Yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre la pena de muerte y en ese contexto hice esa declaración. Porque no escuché, la periodista estaba tapándose la boca con el micrófono, con su mano, entonces el audio en la grabación se oye con claridad, pero yo no escuché con claridad», manifestó.