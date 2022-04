Los 40 años de E.T.

Este 2022 se cumplirán 40 años desde que la película ‘E.T.’ llegó a los cines y te mostramos cómo ha cambiado su elenco.

LA PELÍCULA QUE FUE TODO UN ÉXITO EN LOS 80 Y AHORA UN CLÁSICO DEL CINE

La película de Steven Spielberg ‘E.T., the Extra-Terrestrial’ se estrenó en 1982 y de inmediato se convirtió en un fenómeno de la cultura popular

Y se basa en un amigo imaginario del director, que creo tras la separación de sus padres y la necesidad de proteger a su hermana.

Se rodó entre septiembre y diciembre de 1981 en California, con un presupuesto de 10.5 millones de dólares y fue un éxito de taquilla, superando, en su momento, a Star Wars (1977).

Esta historia arranca en Crescent City, California. Botánicos extraterrestres juntan muestras de vegetación para llevar a su planeta lejano, pero agentes del gobierno los siguen y en su escape olvida a uno de sus miembros.

Mientras, el pequeño Elliot (Henry Thomas) es víctima de su hermano mayor, Michael (Robert Mac Naughton), y sus amigos, que lo tienen como su sirviento y lo envían por una pizza.

Leer también [Carlos Alcántara: “¡Basta ya de hablar hue..das!”,]

En el camino, Elliot descubre al extraterrestre perdido y abandonado, que huye. Sin embargo, el niño deja algunos dulces haciendo camino a su casa, especialmente a su cuarto, para atraerlo.

Cuando ya lo tiene en su habitación, imita sus movimientos y empieza a establecerse una conexión entre ellos.

Todo se complica cuando el gobierno descubre donde está el extraterrestre y tras muchas aventuras, ET puede regresar a su hogar, no sin antes decirle a Elliot que estará siempre con él. Ahí es donde aparece la icónica imagen del dedo de E. T. iluminado juntándose con el dedo de Elliot.

Leer también [Aldo Miyashiro le fue infiel a Érika Villalobos]

Al día de hoy, Drew Barrymore (Gertie) es una de las estrellas favoritas de Hollywood e influencer. Tan solo en abril del 2020 un video suyo en el que se desliza por unas escaleras se volvió viral. La actriz dio vida a Gertie, la hermana menor de la familia que se encuentra y acoge al extraterrestre de la película. Tenía tan solo 6 años cuando participó en la cinta

Un dato extra es que Steven Spielberg, director de ‘E.T.’ es su padrino en la vida real, un dato que posiblemente ayudó a que la escogieran para este rol.

A pesar de tener una prolífica carrera, Drew Barrymore también se ha enfrentado a duros momentos en el ámbito personal: en sus años adolescentes fue adicta al alcohol, una enfermedad que pudo superar y al día de hoy está sobria

Algunos de los títulos más famosos de su trayectoria son ‘Los ángeles de Charlie’, ‘Como si fuera la primera vez’ y ‘Scream’, pero actualmente es anfitriona de su propio show de revista

El otro hermano del protagonista de ‘E.T.’ es Michael, a quien le dio vida Robert Macnaughton.

¿Alguna vez te has preguntado por qué desde entonces no has vuelto a saber de él? La respuesta es simple: después de tener roles menores en los 80, dejó la actuación.

En el 2015 regresó a los sets de grabación para dos proyectos especiales, ‘Frankenstein vs. the Mummy’ y ‘Laugh Killer Laugh’. Actualmente es un empleado del servicio postal de Estados Unidos.

El protagonista de la historia fue Henry Thomas, un actor de 10 años que interpretó a Elliot. Él se ha mantenido activo en la industria, aunque con roles menores en películas como Legends of the fall’, ‘11:14’ y ‘Gangs of New York’.

Recientemente ha aparecido en series y películas de Netflix, como ‘La maldición de Bly Manor’ en el papel de Henry Wingrave y ‘To All the Boys: Always and Forever’ como el padre de Peter Kavinsky.

Dee Wallace le dio vida a Mary, la mamá de la familia. Para 1982 ya tenía una larga trayectoria en cine y televisión, pero después de ‘E.T.’, tuvo otros éxitos como ‘Cujo’ y ‘Critters’.

Al día de hoy se mantiene activa en Hollywood, pero también es predicadora del amor propio como autora de libros y conferencista.

Un dato curioso es que en octubre del 2021, en la alfombra roja de los Saturn Awards que celebran lo mejor de la cienci ficción en la pantalla, Dee Wallace se reunió con Henry Thomas para una tierna foto del recuerdo.