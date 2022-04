Pedro Francke pide al gobierno entregar un bono más

El alza de precios ha llevado al Poder Ejecutivo a plantear medidas como la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de algunos combustibles o el Impuesto General a las Ventas (IGV) de alimentos básicos. Sin embargo, estas medidas no funcionarían totalmente. El ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, advierte que las reducciones de impuestos a los productos no llegarán a todos los consumidores.

EXMINISTRO DE ECONOMÍA ASEGURA QUE ANTE EL ALZA DEL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR AYUDARÍA A LA POBLACIÓN

“El problema con la rebaja de los impuestos es que buena parte se queda en los intermediarios. Es toda una cadena de suministros, el gran vendedor de gas baja un poquito, el distribuidor de gas le quita otro poquito y al final de los S/ 20 de subsidio que pone el Estado, S/ 10 se lo quedan los intermediarios, es muy poco efectivo“, dijo.

Ante esto, sostiene que sería necesario plantear un nuevo bono para ayudar a los más vulnerables y afectados por el incremento de precios. “Hace falta dar ayuda urgente a las familias. Yo he planteado que hay que hacer un nuevo bono, una nueva transferencia directa que es la manera más focalizada, de menor costo, de mejor impacto que las otras medidas que se han estado planteando”, comentó.

Francke señaló que el presupuesto para estos bonos se podría obtener de la tributación de las empresas mineras, aprovechando los altos precios internacionales de los metales.

“Está ingresando dinero de impuestos de la minería. En marzo se paga la regularización del impuesto a la renta, este año son como S/ 1,000 millones de regularización adicional que se han logrado, sí hay un poco de fondo”, agregó.