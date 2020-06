Los Rolling Stones lanzan advertencia a Donald Trump

La banda británica de rock se ha manifestado sobre el uso de sus canciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en sus mítines. Esta situación ha molestado a los integrantes del grupo musical, quienes han confirmado que si sigue haciéndolo, tendrá que enfrentarse a acciones legales.

A través de un comunicado, la banda británica ha informado que ha puesto el asunto en manos de su equipo legal y que están en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, BMI, para que no continúe el uso no autorizado por parte de Trump.

La campaña del presidente de EE.UU. utilizó la canción “You Can’t Always Get What You Want”, tema que usó por primera vez en un mitin en el año 2016.

“El equipo legal de los Stones está trabajando con BMI. Ellos han notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar, que la banda mostró su desaprobación contra Donald Trump en el año 2006 a través de su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, no es la primera vez que el presidente Donald Trump tiene problemas por utilizar canciones en sus mítines y de manera no autorizada por los autores. La familia de Tom Petty, muerto en 2017 por sobredosis, advirtió al presidente Trump que no utilizara «I Won’t Back Down» en el mitin de Tulsa.