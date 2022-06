Magaly arremete contra Tula y Janet Barboza

Aunque la guerra empezó con Jazmín Pinedo, los diferentes programas del canal de Pachacamac salieron en defensa de la ex chica reality, hecho que molestó a Magaly Medina, pues considera que la bronca fue solo con la modelo. Debido a esto la popular “Urraca” no dudó en arremeter contra las conductoras de América.

A CONDUCTORA NO LE AGRADÓ QUE SALIERAN EN DEFENSA DE JAZMÍN Y LES RECORDÓ QUE SALIERON CON CASADOS

Debido a que Tula Rodríguez y Janet Barboza salieron en defensa de Jazmín, Magaly no dudó en recordarles que en el pasado, ellas se habrían metido con hombres comprometidos, como según Magaly ‘la chinita’ lo habría hecho con Joselito hace muchos años.

“En ese canal hay tantas que se han metido con hombres casados y parece que eso fue su mayor logro. Allí está la Tula, la mona con metralleta (Janet Barboza) y las elevan a la categoría de conductoras, ¿Cuál es su mayor mérito? el haberse metido con un hombre casado”, dijo Magaly.

Recordemos que Tula tildó de doble moral a Magaly. Por ese motivo la ‘Urraca’ se burló de la exvedette y le recordó que se metió en el matrimonio de Gisela Valcárcel y el difunto Javier Carmona, y fue la misma ‘Señito’ quien lo confirmó.

“¡No me hagas reír, Tula! Por favor, Gisela Valcárcel te ha recordado en 50 oportunidades que te metiste con su marido cuando ella aún era la señora de Carmona, no lo digo yo, te lo dijo ella. ¿Te acuerdas del famoso ‘click’, ‘hicimos click’? Por favor, ahora me viene a hablar a mí de moral”, sentenció.

En otro momento de su programa, la conductora de espectáculos aseguró que por falta de tiempo no mostró todas las veces en las que Ricardo Rondón la ha insultado, por ello lo tildó de hipócrita al sentirse indignado por su defensa contra Jazmín. Esto ocasionó que Rondón se disculpara públicamente con Magaly.

“Si yo me equivoqué, si en algún momento mi memoria me está fallando, y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, dijo el conductor de “En boca de todos”.