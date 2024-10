Carlos Cacho : ‘Josetty y Génnesis no deben venir al Perú’

Carlos Cacho, amigo cercano de Andrés Hurtado, fue tajante al ser consultado sobre Josetty y Génnesis.

Carlos Cacho, amigo cercano de Andrés Hurtado, sorprendió al afirmar que no es apropiado que Josetty y Génnesis Hurtado vengan al Perú, a pesar de que su padre se encuentra en prisión en el penal de Lurigancho.

Según el maquillador, él cree que las hijas de Chibolín deberían permanecer en Estados Unidos para evitar alterar a su padre.

“No corresponde que vengan al Perú, mi manera de pensar es que no vengan porque va alterar más a Andrés, si su hijas vienen va ser otro problema, para qué… No es el momento (…) Ellas no están en el expediente”, mencionó Cacho

Josetty Hurtado citada por la Fiscalía

El pasado domingo, se informó que Josetty Hurtado, hija mayor de Andrés Hurtado, ha sido citada por la Fiscalía en calidad de testigo. Esto ocurre tras revelarse que su padre le habría enviado 43 mil dólares a ella y a su hermana en un período de dos años y medio. La citación fue confirmada por el abogado del cómico, Elio Riera.

Riera confirmó en declaraciones a Panorama que efectivamente el Ministerio Público a la influencer. “La Fiscalía convocó en este caso a la señorita Hurtado como testigo; pero de ahí a que este sea un elemento para considerar que las señoritas han cometido lavado de activos, considero que es excesivo”, declaró.