Magaly: “ Ya estoy vieja para guardarle duelo a alguien”

Magaly Medina regresó con las pilas recargadas de su viaje a Miami y quiso tomarse unos minutos de su programa para responder a sus detractores, quienes la han criticado por mostrarse “triste” ante su separación con Alfredo Zambrano.

LA CONDUCTORA DE TELEVISIÓN ASEGURA QUE NO DEJARÁ DE SONREIR SOLO PORQUE SE TERMINÓ SU MATRIMONIO

La conductora no dudó en bromear con los comentarios que aseguran que “no guardó luto” por lo que aseguró que decidió vestirse de negro, para “complacerlos”.

“Yo he venido de negro porque me han dicho que tengo que estar de luto. No sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo, que no llore, que no esté en un rincón deprimida y que siempre esté sonriendo”, comenzó la popular “Urraca”.

En ese sentido, la conductora aseguró que no tendría por qué mostrarse deprimida, pues se debe a su público y ellos merecen verla sonreír. Por lo que dijo que no piensa guardarle duelo a nadie.

“Pero si mi profesión es sonreír, es alegrarlos a todos ustedes. O sea, ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? A ver, ¿Qué mujer empoderada, que no se quiere a sí misma, que no se respete a sí misma, se ha muerto? Ahora no hay obligación de guardar duelo, no me da la gana pues, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien”, sentenció.

Finalmente, Magaly Medina dijo ser una mujer afortunada y que va a disfrutar al máximo su vida, pues es la única que tiene.