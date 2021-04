Ben Affleck le tira flores a JLO

Es notorio que al actor de Hollywood no le incomoda para nada hablar de su ex pareja, la actriz y cantante Jennifer López, pues no tiene problemas en referirse sobre ella cada vez que le preguntan. En enero de este año, Ben Affleck habló sobre el acoso que sufrió JLO cuando mantuvieron su relación, ahora ha hablado sobre el gran compromiso que tiene en su trabajo.

EL ACTOR RECONOCIÓ QUE LA CANTANTE SIEMPRE SE HA TOMADO MUY ENSERIO SU CARRERA ARTÍSTICA Y QUE ESTÁ RECIBIENDO LO QUE SE MERECE

La ex pareja era conocida por medios internacionales como “Bennifer” y a pesar que se comprometieron en el 2002, terminaron su romance en el 2004. En una reciente conversación con ‘InStyle’, que en su edición de mayo tiene en portada, precisamente a JLo, Ben habló sobre el gran compromiso que tenía la cantante con su carrera artística.

“Pensé que yo tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día, la seriedad con la que tomaba su trabajo, la forma tranquila y dedicada que tenía para lograr sus metas, y luego, cómo volvía y redoblaba esfuerzos”, expresó en un inicio.

No hay duda que Jennifer está en el mejor momento de su carrera, pues por su papel en ‘Hustlers’ recibió una nominación a los SAG Awards 2020, y ahora, está en la etapa final del rodaje de ‘ShotgunWedding’, con Josh Duhamel. Sobre este ascenso que ha tenido la cantante, Ben dijo a la revista que no ha sido fortuito, pues es la persona más trabajadora que conoce.

“Ella sigue siendo, hasta este día, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy muy feliz de que ella parece estar, finalmente, recibiendo todo el crédito que merece“, sentenció el famoso actor.