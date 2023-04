Maribel Guardia llora la muerte de su único hijo

El hijo del fallecido cantante Johan Sebastián y la actriz Maribel Guardia falleció el pasado 9 de abril tras sufrir un infarto. Julián Figueroa se había dedicado a la música como su padre y a la actuación como su madre apareciendo en varias temporadas de “Como dice el dicho”.

JULIÁN FIGUEROA HABÍA DEJADO UN SENTIDO MENSAJE A SU PADRE, EL FAMOSO CANTANTE JOHAN SEBASTIÁN, FALLECIDO HACE 8 AÑOS

Gustavo Adolfo Infante fue quien dio a conocer la lamentable noticia y a través de sus redes sociales, Maribel Guardia lo confirmó. El joven de 27 años falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, señaló la cantante.

La conocida actriz rogó comprensión “por el profundo dolor” por la muerte de su hijo.

Asimismo dejó en claro que no se encuentra con la fuerza suficiente para responder los cientos de mensajes que viene recibiendo. “Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento”.

Sorpresivamente, un día antes de su fallecimiento, Julián Figueroa compartió una publicación dedicada a su padre por su cumpleaños, quien falleció en el 2015.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, fue el sentido mensaje que publicó.