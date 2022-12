Melissa  asegura que Ethel es un poco “machista”

Pese a que hace unas semanas Ethel Pozo y Melissa Paredes se abrazaron, logrando su reconciliación, nuevamente ambas iniciaron una ola de dimes y diretes. A la actriz no le pareció que la hija de Gisela Valcárcel siga rechazando a Anthony Aranda.

HIJA DE GISELA ASEGURÓ QUE CUANDO VIO A MELISSA CON SU BAILARÍN RECORDÓ AMPAY

En la edición del lunes de “América hoy”, Ethel nuevamente arremetió contra el bailarín expresando su total rechazo por haber reforzado a Melissa.

“El traer a una persona que en su momento, ya sabemos todos, cómo se despidió, era nuevamente traernos ese recuerdo (el ampay). Lo vi en vivo con Michelle Alexander, eran escalofríos, es mi opinión”, expresó

La ex chica reality no se quedó callada, y aseguró que Ethel no es nadie para juzgarla a ella ni a su bailarín. En ese sentido la tildó de machista y recordó que Ethel pidió tener a Oscar del Portal en el programa de su mamá.

“Quién es ella para decir si es correcto o no. Quién es ella para juzgar. Sinceramente me parece fuera de lugar. Cada uno llevaba el refuerzo que quería. Anthony más allá de ser mi chico es bailarín profesional. No sé porque quiere seguir ese tema, porque no juzga de igual manera a los hombres, (dice) “a mí me encararía tener a Oscar del portal” pero a mí no porque soy mujer, es un poco machista de su lado”, expresó

Melissa también dejó entrever que Ethel no se mostraría sincera ante el público, ya que con ella es otra y cuando está en televisión es otra.

“En lo personal no, yo la siento diferente. Dentro de cámaras me parece que quiere darse a notar más o dar una posición muy drástica para quedar bien con el público. Conmigo es súper cariñosa pero cuando le hablan de Anthony se enfurece, me parece raro”, agregó.