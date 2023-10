Milett niega haber estado con Marcelo Tinelli

JURA QUE FUE DOS DÍAS A URUGUAY CON UNA AMIGA

La modelo peruana confirmó que estuvo en Montevideo-Uruguay con una amiga durante el fin de semana. De esta manera, Milett Figueroa negó rotundamente haber estado en la casa de Marcelo Tinelli.

“Yo estuve en Montevideo, justo este fin de semana es largo por el Día de la Madre, mi amiga me dijo vamos a Montevideo, dos días y me regresé. Ha salido una información que no es verídica (…) Yo he estado en Montevideo y Punta del Este está en otro lado”, explicó a “Amor y fuego”.

En ese sentido, Rodrigo Gonzales le preguntó si ya conocía la casa del conductor, algo que la ex chica reality no quiso responder y señaló estar enfocada en conocer al nuevo bailarín que le pondrán de pareja.

“La verdad estoy bien preocupada porque estamos escogiendo al bailarín y todavía no lo tenemos. Estoy en sentencia y mi preocupación es el Bailando”, manifestó.

Leer también [Andrés Hurtado arremete contra la producción de ‘La Casa de Magaly’]

Por su parte y fiel a su estilo, el conductor argentino descartó haber estado con la modelo y presumió de la compañía de su primo Luciano “El Tirri” en redes sociales.

“Cómo andan. Aquí estamos el Tirri, acá estamos solos, tranquilos. No sé qué andan diciendo por ahí, no tengo ni idea. Acá estamos pasándola bien, viendo amigos. En un cumpleaños de amigos que nos invitaron este fin de semana. Los dos solos acá, felices. Les mando un beso gigante, gigante”, indicó Marcelo Tinelli recalcando que solo estaba con Luciano.