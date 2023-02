MP pide 9 meses de prisión preventiva para Jhon Kelvin

El Ministerio Público de Lima Norte solicitó nueve meses de prisión preventiva contra John Kelvin tras haber sido detenido por haber incumplido las medidas de protección a favor de su aún esposa, Dalia Durán.

CUMBIAMBERO PODRÍA REGRESAR A PRISIÓN, PERO ÉL INSISTE EN QUE ERA DALIA DURÁN QUIEN BUSCABA SEDUCIRLO CON VIDEOS ÍNTIMOS

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad publicó un comunicado para informar que el cantante fue acusado de violencia psicológica contra la madre de sus hijos.

“El Ministerio Público de Lima Norte solicitó 9 meses de prisión preventiva contra John Kelvin por los delitos de agresiones en la modalidad de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad”, se lee en el comunicado.

“La fiscal Rosa Cornejo, a cargo del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, explicó que están a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia de prisión preventiva”, agregaron.

Asegura que Dalia lo seducía

Por otro lado, se sabe que el cantante con la finalidad de minimizar la denuncia de su expareja, sostuvo en su declaración policial que la madre de sus hijos habría intentado seducirlo en varias oportunidades enviándole vídeos íntimos a través del correo electrónico. Debido a esto, el cumbiambero habría cortado toda comunicación con Dalia.

“Ya dejé de comunicarme con ella porque me hostigaba con videos íntimos. Pidiendo que yo vaya a verla a su domicilio y yo tengo esas pruebas, donde ella dice que me ama, me extraña y que regrese con ella. A pesar de ello, ella seguía enviándome correos”, fue el testimonio de John Kelvin.

Dalia se defiende

Mientras que La cubana aseguró tener pruebas para demostrar que ese día fue violentada psicológicamente: “El señor cero empatía porque es un mentiroso de lo peor, eso es lo que es él. Yo de verdad espero que pueda demostrar todo lo que él dice, porque yo también tengo muchísimas cosas que demostrar”, comenzó diciendo.

En ese sentido aseguró que su hijo también habría sido afectado emocionalmente y por ello contaría con medidas de protección.

“Ya ha pasado por pruebas psicológicas y se ha recomendado que se tome cierta distancia del papá. Por eso salieron las medidas de protección a favor de mi hijo”, agregó.

Finalmente la rubia se mostró fuerte y manifestó que en esta ocasión no se dejará violentar ni por el cantante ni su familia. Es por ello que decidió hacer todo el proceso en regla.

“Yo no voy a permitir que él, ni nadie de su familia, a mi me vuelva a faltar el respeto, y por eso hice lo que corresponde por ley”, finalizó diciendo para ‘Préndete”.

Hasta el momento se sabe que Brigham Young, abogado que conformaba la defensa legal del cantante decidió renunciar debido al comportamiento del cantante. Al abogado no le habría gustado la forma poco caballera en la que habría tratado a su asistente con quien fue relacionado.

Recordemos que en una audiencia, Dalia Dirán se puso celosa por la asistente que acompañaba a John Kelvin.