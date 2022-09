Natalia Salas revela que padece de cáncer de mama

Hace más de un año, el Perú se solidarizaba con Anahí de Cárdenas, actriz que padeció de cáncer de mama y que compartió toda su recuperación en sus redes sociales para motivar a las demás personas a luchar contra esta terrible enfermedad, ahora lo hace Natalia Salas. La actriz confesó que se someterá a una mastectomía este fin de semana.

“LO BUENO ES QUE LO HE ENCONTRADO A TIEMPO QUE TENGO SEGURO ONCOLÓGICO”, ASEGURA LA ACTRIZ A QUIEN LE EXTIRPARAN UNA MAMA.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” confesó que este sábado 10 se someterá a una mastectomía y tras la operación el especialista la evaluará para ver qué tratamiento llevará.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea me tengo que quitar toda la mama y mi intervención va a ser este sábado 10 de setiembre. Me van a sacar todo porque, en la biopsia del ganglio salió bien y no tenía mayor cosa, pero en la de la mama no”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

La actriz que la rompe en su cuenta de TikTok compartiendo videos con su pareja, confesó que fue un momento difícil el recibir la noticia hace una semana, pero con el paso de los días ha sabido sobrellevarlo y aceptarlo.

“Entonces, estuve triste, hace una semana que me enteré pero ahora veo todo con mayor positividad. Lo bueno es que lo he encontrado a tiempo que tengo seguro oncológico, de salud. Estoy a tiempo”, agregó bastante acongojada.

Posteriormente, la actriz recordada por dar vía a “Andrea” en “Al fondo hay sitio” le pidió a todos sus seguidores realizarse los chequeos correspondientes, ya que es muy importante detectar el cáncer en primera etapa.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, agregó.

Por su parte, Sergio Colina, pareja de Natalia, no dudó en brindarle todo su apoyo en redes sociales. Compartió el video de la actriz con un mensaje corto pero de gran valor.

“Te amo y admiro más que nunca, Natalia”, escribió Sergio Coloma en sus historias de Instagram junto al hashtag #ConTodoMenosMiedo.