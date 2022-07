No pedirá confianza

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, reiteró que “no está en la agenda” del Gobierno la posibilidad de presentar una cuestión de confianza al Congreso el próximo 28 de julio. Esto luego de que se conociera que los parlamentarios quieren citarlo al Legislativo para que afronte sus declaraciones con respecto a ese tema.

Félix Chero aseguró que el mensaje a la Nación que dará Pedro Castillo este 28 de julio ante el Congreso “será de esperanza”

“La Constitución nos habilita plantear una cuestión de confianza. ¿Está como un planteamiento del Ejecutivo y del presidente? No lo está. Si revisan mis declaraciones eso es lo que he señalado. Nosotros tenemos 34 proyectos de ley y varias políticas de Estado que se han trabajado para el bienestar de los peruanos. La ley nos permite presentar la medida cuando el Congreso no permite avanzar al Gobierno en sus políticas de Estado, eso se evaluará si fuera necesario. Los anuncios del presidente el 28 de julio serán de esperanza y objetividad“, enfatizó.

Félix Chero pidió a los congresistas revisar sus declaraciones, porque en ningún momento ha deslizado la chance de disolver el Parlamento. Por otro lado, defendió al presidente por calificar de ‘zánganos’ a los políticos.

“Entendamos que el presidente siempre usa términos coloquiales propios de su formación cultural. Hay funcionarios que de seguro no cumplen un rol o una función. Así como se le critica al mandatario, muchos de nuestra clase política lanzan epítetos contra el Ejecutivo y hay que ser tolerantes”, recalcó Félix Chero.

El titular de Justicia confirmó que irá al Congreso para responder las interrogantes que tengan los parlamentarios con respecto a sus declaraciones.