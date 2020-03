Ñol Solano se juerguea en cuarentena

El que debería ser un ejemplo para la juventud, no respeta al Perú. Así lo demostró el entrenador de la Sub 23 y asistente de Ricardo Gareca, Nolberto Solano, quien rompió las reglas que todos los peruanos estamos obligados a cumplir para vencer al coronavirus. Solano y el exjugador Pablo Zegarra participaban de una fiesta cuando fueron intervenidos por la Policía. Sin embargo, lejos de mostrase arrepentido “niño rata” le echó la culpa a Magaly Medina y se peleó con Jaime Chincha. Empero, horas después cambió de opinión y pidió disculpas públicas.

LE ECHA LA CULPA A LA ‘URRACA’

Nolberto Lozano, sabe que lo que hizo no está bien, pero no quiere que lo vean como “ malo todo el país” solo porque una persona chismosea. Pues, según él, lo hace mucha gente.

La “chismosa” a la que se refiere es la “Urraca” quien según Solano se dedica a buscar ampays aprovechando la situación. Inclusive dijo que la periodista debería buscar temas “más relevantes” ya que insiste en que lo que hizo no fue nada malo.

Por otro lado, reiteró que la información dada por Magaly Medina, quien informó que estaban dentro de una fiesta era mentira, pues lo único que hizo fue ir a la casa de su vecina, pero igual nunca reconoció su error.

Al escuchar las declaraciones de Nolberto Solano, Magaly Medina aseguró que las declaraciones del ex pelotero deben ser producto del ‘alcohol’.

SE PELEA CON JAIME CHINCHA

Luego del “ampay” de Magaly, Solano se comunicó con el periodista de RPP, Jaime Chincha donde trato de justificarse contando que se encontraba reunido con un pequeño grupo de amigos, con los cuales almorzaron y de los que los vecinos se quejaron por un parlante que hacía bulla “a solo un metro”.

“No se puede hacer reuniones durante todo el día. Has ido a una reunión, no puedes salir de la casa, tú eres un ejemplo de la gente, has sido jugador (de fútbol)”, argumento Jaime Chincha.

“¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada” dijo Ñol.

Esto no le gustó nada al periodista, que le preguntó si no se había dado cuenta que cometió un error, sin embargó, haciéndose la victima dijo que no sabía.

Momentos después, Jaime Chincha decide cortar de golpe la comunicación con Nolberto Solano. Y manifestó que el expelotero cometió un error gravísimo y trata de victimizarse. Finalmente pidió a la Federación Peruano de Futbol que se pronuncie.

PIDE DISCULPAS

Nolberto Solano, recapacitó por su irresponsable conducta y finalmente pidió disculpas por incumplir el aislamiento social obligatorio como parte del estado de emergencia decretado por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

“Estoy muy arrepentido y pido las disculpas del caso. Si hay una indicación de no salir, hay que hacerlo”, manifestó Solano a RPP.

Cabe mencionar que, el DT de la sub 23 fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) junto al entrenador peruano Pablo Zegarra, quien también fue retenido por los efectivos, quienes tuvieron que trepar la pared del domicilio ubicado en el distrito de La Molina. A todas las personas presentes se las llevaron a la comisaría, sin embargo, las dejaron en libertad.