Nuevo testimonio en contra de Martín Vizcarra: “Un millón 300.000 (….) para otorgarnos la buena pro”

Testigo que se presentó en el juicio oral fue el que trabajaba como chofer del exministro José Hernández, Carlos Aranda Huamán, y detalló como su entonces jefe le entregó sobres hasta en dos oportunidades que iban dirigidos al expresidente Martín Vizcarra.

Nuevos testimonios en el juicio oral realizado el pasado jueves 26 de diciembre alegan que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo recibió coimas cuando era gobernador regional de Moquegua. El directivo de la empresa Incot, Jorge Iturrizaga, declaró que el exmandatario solicitó un soborno de 1 millón 300 mil soles para firmar el contrato de construcción del Hospital de Moquegua. Iturrizaga mencionó que en noviembre de 2013, Javier Jordán, representante del Consorcio Hospitalario de Moquegua, lo contactó para informarle que, durante el CADE de ese año, funcionarios del gobierno regional le exigieron un aporte.

«Javier Jordán me trasladó esta información por teléfono. Me dijo: ‘Han abordado a Rafael Granados en el CADE, el señor Hernández lo había abordado y le dijo que el presidente regional (Martín Vizcarra) solicitaba un millón 300 mil para dar la no objeción y luego poder firmar el contrato'», declaró Iturrizaga, ofreciendo detalles sobre la presunta solicitud de soborno.

Iturrizaga, comunicó que estuvo disgustado por el pedido extra de un aporte, pues anteriormente se había declarado un descuento comercial. Aún así, accedió a encontrarse con Jordán para llamar a Granados en una cafetería del distrito limeño de La Molina ubicada por el Óvalo Monitor. Asimismo, mencionó que días antes de que esa llamada se concretara, se había reunido con funcionarios de la UNOPS (Oficina de Naciones Unidades de Servicios para Proyectos) y ahí habían acordado un descuento para el primer requerimiento.

«Yo le dije que no estaba de acuerdo pero que no podíamos perder la obra (…) las facturas tenían un importe mayor al millón 300 mil, incluían el IGV y un montó adicional, un plus porque entiendo que las facturas cobran», señaló en otro momento de la audiencia.