Denuncia: 6 policías le ‘sembraron’ droga y pidieron S/2 mil para liberarlo

William Banchón denunció que fue golpeado y enmarrocado por seis policías y habrían pedido S/2 mil a su esposa para liberarlo.

Un grupo de policías llegó en motos lineales hasta el centro poblado de Puerto Pizarro, en Tumbes, donde, sin motivo aparente, derribaron y enmarrocaron a un hombre identificado como William Alberto Banchón Sánchez, llevándolo posteriormente a la comisaría. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los agentes detuvieron al hombre mientras se encontraba en los exteriores de su vivienda, acompañado de su esposa.

Sin embargo, luego de ser liberado, el hombre denunció que estos seis agentes lo detuvieron sin motivo alguno, lo golpearon y le ‘sembraron’ droga.

“Llega un policía de apellido Guevara, donde no me dice el motivo de la intervención y me pega. (…) Cuando ellos me meten a la comisaria me golpean y me decían que yo tenía droga”, aseguró el denunciante.

Incluso, Banchón Sánchez afirmó que los agentes exigían una coima de 2 mil soles a su esposa para que lo liberaran.

“Me siembran droga ellos. Luego chantajean a mi esposa diciendo que habían encontrado droga en mi cuerpo y eso es mentira. Allí es donde le dicen que querían 2 mil soles y mi esposa les dijo que no tenía esa plata, que iba tratar de conseguir. Es ahí donde ellos le quitan mil soles a mi esposa para dejarme en libertad”, relató el padre de familia.

Le sembraron

Luego de ello, el hombre decidió encarar a los policías de la comisaria y uno de ellos dejó entrever que le habrían ‘sembrado’ el estupefaciente.

“Usted, señor, puede poner droga donde quiere”, le recriminó William Banchón a un efectivo policial que le replicó: “para la próxima te voy a poner [la droga] bien ¿ya?”, aunque le advirtieron que todo estaba siendo gravado, el agente continuó con su amenaza.

Con todas estas pruebas, William Banchón recurrió a Inspectoría de la Policía para que se investigue a los agentes envueltos en este presunto caso de abuso de autoridad y corrupción, además, solicitó garantías para él y su familia por temor a represalias.