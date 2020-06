‘Paloma de la Guaracha’ y Javier Yapen en chats “hot”

Se vengó. Erika Luz, conocida en la farándula como ‘Paloma de la guaracha’, decidió mostrar los chats que mantenía con Javier Yaipén, todo esto tras enterarse que el empresario de la orquesta de cumbia era casado. Por su parte el dueño de “Hermanos Yaipen” no negó haber tenido conversaciones con ella.

Según el testimonio de ‘Paloma de la Guaracha’, el empresario cumbiambero, le pedía fotos y ‘videos hots’ en vivo. Sin embargo, las cosas cambiaron porque se enteró que era un hombre casado y por eso decidió entregarle el material a la producción de Magaly Medina.

“Comenzó esta semana a pedirme fotos, cuando entraba al jacuzzi me pedía fotos y yo normal. Yo no sabía que era casado, hasta que vi el Facebook”, expresó indignada Paloma de la Guaracha.

Tras las revelaciones de la representante de orquestas, el programa de espectáculos buscó las declaraciones del otro involucrado, Javier Yaipén, quien confirmó que sí tuvo conversaciones con ‘Paloma de la Guaracha’.

“Lo que pasa es que la señora me estaba vendiendo videos y yo no he podido hacer esas cosas. Ella me estaba pidiendo y yo le decía no, jamás. Ella ha querido que yo vaya a verla, pero jamás. De verdad en algún momento confié que era una amiga. Más no quería hacer daño”, expresó el líder de los “Hermanos Yaipén”.

Cabe mencionar que mientras ellos se enviaban contenido íntimo, 'Paloma de la Guaracha' descubrió que el cantante era casado, por lo que decidió frenar las conversaciones y sacarlas a la luz.