Paolo molesto con “Peluchín” por apoyar a la UCV

Conductor le dijo que su padre la pasó peor: “escapo de sus secuestradores sin zapatos”

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, reveló en su programa que sostuvo un diálogo con Paolo Guerrero, y que el delantero está molesto con él por las críticas relacionadas a su contrato con el club César Vallejo.

El conductor de TV, quien le recordó la importancia de cumplir con los compromisos firmados, con el celular en mano y mostrándolo a las cámaras, señaló que a Paolo “no le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado. Me mandó un recorte de un medio y me dijo que los mensajes (de amenazas) no son un juego”.

“No puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya. No esperaba eso de ti. No sé si estos mensajes son normales o así también le manden mensajes a tu madre”, leyó “Peluchín” el mensaje de Paolo.

Gonzales respondió y recordó que tanto su madre como su padre fueron víctimas de la delincuencia en el país.

“Mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón, porque mi papá trabajaba en lo que era una zona roja: Tarapoto. (…) Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima, e iba a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos. De esos temas tengo para contarte varias cosas, Paolo”, dijo el conductor.

Por otro lado, a pesar de mostrar discrepancias con la familia Acuña, Gonzáles dijo que todos los contratos deben cumplirse.

“Tampoco puedes que, por ser Paolo Guerrero, aprovecharse del arrastre popular para (que) tú no (puedas) haber evaluado algo y firmar un contrato, y pretender que ese contrato se dé por anulado”, dijo.