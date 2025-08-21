Paro de hoy afectará al 90 % del transporte formal

DIRIGENTE CONFIRMA QUE MÁS DE 400 EMPRESAS EN LIMA Y CALLAO SE SUMARÁN A LA PARALIZACIÓN

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, confirmó que más de 400 empresas de transporte en Lima y Callao se sumarán al paro convocado para este jueves 21 de agosto, lo que afectaría aproximadamente al 90 % del transporte formal con unos 20.000 vehículos fuera de circulación.

Valeriano cuestionó la postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), asegurando que la medida se mantendrá pese a los llamados gubernamentales, y destacó que choferes y trabajadores exigen paralización total. También indicó que varias empresas, que inicialmente afirmaron que operarían con normalidad, reconsideraron su postura tras presión interna.

“Esta medida de fuerza responde a un gobierno indolente, que hace caso omiso a un pliego de reclamo ante las constantes muertes. Encima, el ministro de Transportes (César Sandoval) sale a minimizar la protesta, acompañado de otros dirigentes, pero ellos no están involucrados en este paro, por lo que su voz no tiene peso. El paro se realizará de todas maneras”, sostuvo Valeriano a Infobae Perú.

“Hasta el momento, son 400 empresas las que van a parar el 21 de agosto, sin embargo, como ha ocurrido en paros anteriores, días previos, se suman más empresas, por lo que calculamos que 20 mil vehículos dejarán de circular por 24 horas”, explicó el presidente de Anitra.

Ante esta situación, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, manifestó que se encuentra en constante coordinación con el MTC para analizar el desarrollo de la protesta.

En esa línea, durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, indicó que, por el momento, no se optará por la modalidad virtual; por lo tanto, las clases en los colegios de Lima y Callao se desarrollarán de manera presencial este jueves 21.

En anteriores paros de transportistas, la cartera liderada por Quero decretó clases virtuales para los escolares con el fin de salvaguardar su seguridad.

Además del paro, los transportistas realizarán una marcha hacia el Congreso de la República desde la Plaza 2 de Mayo, en busca de ser escuchados por el Parlamento ante la escalada de violencia y extorsión.