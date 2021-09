Paula Arias: novio es un ‘jugadorazo’

El futbolista Eduardo Rabanal, estaría jugando con la cantante Paula Arias, según versiones de la madre de la hija de este. La joven indica que le ha propuesto reiniciar sus relaciones, a pesar de que dice ser novio de la salsera, quien antes ya había sido engañada por su exesposo.

EXPAREJA DE EDUARDO RABANAL ASEGURA QUE LE HA PROPUESTO REGRESAR CON ELLA

En conversaciones con el programa de Magaly Medina, María Fernanda descartó tener una relación con el futbolista, pero eso sí, aseguró que nunca la ha dejado de buscar.

“Quiero aclarar que no tengo algún tipo de relación sentimental con él… Para mí esto no es nada nuevo porque en toda la etapa de nuestra relación, esto (las infidelidades) se ha dado. Yo decidí terminar la relación, pero como ven en las imágenes, él siempre me ha insistido para retomar la convivencia”, dijo.

Para respaldar su declaración mostró una serie de conversaciones que tiene con el novio de Paula Arias, en las que se puede observas que el futbolista disfruta mucho de hablar con la madre de su hijo.

Leer también [HBO creará una serie sobre la vida de Severus Snape de ‘Harry Potter’]

“¿Empezamos el mes juntos?”. “¿Hablamos algo?”, “¿Nos vemos más tarde?”, son algunos de los mensajes que le deja el futbolista, pese a que se observa que su ex le contesta de manera cortante.

Hasta el momento Paula Arias no se ha vuelto a manifestar sobre las imágenes y al pareces se habría alejado de las redes sociales, pues no ha realizado ninguna publicación.