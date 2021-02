Periodista mexicana escapó de la muerte en Chorrillos

Masacrada y a punto de ser abusada sexualmente resultó Quetzalli Guadalupe Salomón (43), una periodista mexicana que llegó al Perú en un acto de peregrinación. Vivió un infierno en una habitación de Chorrillos en manos de un sujeto que solo sabe su nombre, Óscar.

Ella lo conoció hace unos 15 días aproximadamente por Miraflores. Entablaron una conversación porque el hombre de unos 60 años estaba con una biblia. La invitó a su casa para que le leyera la biblia a su madre, quien la volvió a contactar para brindarle una habitación gratuita.

La extranjera accedió debido a que de esa manera ya no tenía que gastar en alojamiento. Sin embargo, su calvario empezó el domingo por la noche. Este intentó ingresar violentamente a su cuarto para violarla. Ella se defendió, pero no evitó recibir golpes que le desfigurarían el rostro.

“Cuando me empieza a arrastrar por el suelo yo empiezo a gritar. Él agarra un ladrillo y me lo rompe en la cara… Pensé que había perdido el ojo en ese momento porque dejé de ver. No veía absolutamente nada. Yo intenté salirme y él me coge del cabello y ahí no pude más”, detalló.

Para su fortuna pudo escapar de las garras de su agresor para colocar la denuncia en la comisaría de Barranco. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya le está brindando la atención legal y psicológica para que supere el difícil momento que está atravesando.

Quetzalli solo pide que la policía pueda arrestar al violento sujeto. Asimismo, desea regresar cuanto antes a su país natal, la embajada le dijo que no puede pagarle un boleto de avión, pero espera que pronto pueda gestionarse algún tipo de ayuda.