Vizcarra: reprograman audiencia de prisión preventiva por seis meses

POR LOS CASOS LOMAS DE ILO Y HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, reprogramó para el miércoles 13 de agosto, la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

La audiencia fue convocada para las 9.00 horas. Martín Vizcarra estuvo presente en la diligencia de ayer, pero su asistencia a la próxima sesión será facultativa, es decir, exmandatario decidirá si asiste o no a esta nueva cita.

El juez Jorge Chávez decidió suspender la sesión debido a documentación de elementos de convicción presentados por la defensa de Vizcarra que ingresó durante la breve audiencia de ayer.

El juicio oral contra Martín Vizcarra Cornejo es como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de las obras cuando fue gobernador de Moquegua.

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.