Pio Dean: “Shirley no es buen ejemplo para su hija”

Molesto con actitudes de su expareja y madre de su hija, Rodney Pio Dean, no perdió la oportunidad para arremeter contra Shirley Arica. Ello tras enterarse de la detención de la modelo, que departía una reunión social con un exfutbolista del Cantoloao y otras personas, en pleno toque de queda impuesto por el gobierno para frenar el coronavirus.

“Obviamente me molesta. Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó. Está mal y no puede estar saliendo”, expresó.

Por otro lado, al ser consultado si iba a pedir la custodia de la menor, dijo que iba investigar bien como habían sido las cosas y de acuerdo a eso iba a tomar una decisión, ya que la prioridad siempre debe ser la pequeña.

Como se recuerda Shirley Arica rompió la relación Con Pio a mediados del 2017. En esa época la modelo dijo que el padre de su hija no le pasaba la pensión para la menor y reveló el principal motivo de la separación.

“A mi Pío no me pasa ni un sol. A mí me gustan los hombres y a él también ¿Entonces? ¿Cómo haríamos?”, fueron las palabras de Shirley.

Como sucedieron los hechos

Varios vecinos del Callao reportaron a la comisaria de La Perla el pasado viernes a las 23:00 horas, que desde una casa ubicada en la avenida La Costanera se escuchaba música a todo volumen.

Es por eso que los policías de dicha dependencia acudieron a la vivienda en compañía de los miembros de la Marina de Guerra. En la vivienda encontraron a Shirley Arica Valle (30), acompañada en la reunión por Gladys Sifuentes Moret (30), Renán Huerta Montes (25) y el exfutbolista de Cantolao Aldair Solís Roberts (22). En la fiesta, la Policía decomisó varias botellas de cerveza, una botella de whisky y un parlante.

Sin embargo, tres integrantes de ese grupo se fugaron en extrañas circunstancias, al parecer estas personas serían también conocidos futbolistas.