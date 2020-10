Policía detiene a diez implicados en caso ‘Richard Swing’

Richard Javier Cisneros Carballido, más conocido en el mundo artístico como “Richard Swing”, tendrá que cumplir siete días de detención preliminar por sus polémicas contrataciones en el Ministerio de Cultura. Por ello fue trasladado a la sede de la Prefectura, en el Cercado de Lima.

AGENTES DE LA DIVIAC ALLANARON LOS DOMICILIOS DE RICHARD CISNEROS, KAREM ROCA, MIRIAN MORALES Y DE 7 FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) acudieron a la vivienda del cuestionado personaje, ubicada en la cuadra tres de la calle Conde de la Monclova San Isidro, en horas de la madrugada del viernes. Inmediatamente le explicaron lo sucedido.

Le colocaron las marrocas, un chaleco antibalas y lo tuvieron bien resguardado para su máxima seguridad. En esta oportunidad, las cámaras, las luces y los micrófonos eran de los medios de prensa y reporteros que esperaban un pronunciamiento del cantautor.

“Estoy muy tranquilo, muy confiado en Dios. Soy inocente y lo voy a probar, siempre dando la cara”, fueron las palabras de “Swing” mientras pedía permiso en el tumulto generado en las afueras del edificio donde reside. Fue así que las autoridades le hicieron abordar un auto de las autoridades.

Cabe resaltar que la fiscal anticorrupción, Janny Sánchez Porturas señaló que el procedimiento se realizó por peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones. Sin embargo, no fue el único detenido, también se encuentran otros allegados al entorno del presidente Martín Vizcarra.

Karem Roca Luque y Miriam Morales Córdova, exasistente y exsecretaria general respectivamente del mandatario peruano, entre otros, fueron intervenidos en sus viviendas. Quien se encuentra como no habida es la exfuncionaria del Mincul, Margot Chanamé.

Abogados indignados y sorprendidos

La defensa legal de Richard Cisneros, el abogado Juan Bobadilla, quien se mostró disgustado con la detención preliminar de su representado. Considera que el pedido del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima es una medida “arbitraria”. Además, se mostró molesto porque le quitaron su medalla y título de doctor ‘honoris causa’.

“Esto (el pedido de detención preliminar) se basa en el peligro procesal que podría tener mi patrocinado, situación que hemos demostrado que no existe. En estos momentos, la defensa ha entregado los pasaportes del señor Cisneros, con la finalidad de que no quepa ninguna duda de que él va a cumplir con lo que estipula la Fiscalía y el Juzgado. No tiene ningún motivo por qué fugarse porque es inocente”, precisó.

Por su parte, Michael Remigio Quezada abogado de Karem Roca, dijo que lo sucedido le tomó por sorpresa, por lo que tuvo que llegar a la Prefectura de Lima para contactarse con ella en horas de la mañana.

Leer también [Karen Roca y Miriam Morales pasan a calidad de investigadas en caso “Richard Swing”]

“Se han incautado algunos USB y celulares dentro del domicilio. Todavía no me he contactado con Karem, recién estoy por comunicarme con ella, y luego procederemos a deliberar. No teníamos conocimiento de la decisión, nos ha sorprendido mucho. Primero vamos a evaluar la resolución, la analizaremos y después procederemos a actuar. Ella siempre ha colaborado, pero en ningún momento ha querido evadir la justicia, que quede claro”, señaló.

En cuanto a Miriam Morales, Carlos Rodas Vera su abogado, cuestionó la medida. “Esta medida nos ha parecido completamente innecesaria, una medida de esta naturaleza está prevista y contemplada para imputados que rehúyen a la justicia, que no colaboran con la investigación, que no asisten a declarar”.

Audios y videítos comprometedores

Unos polémicos videos salieron a la luz en el mes de mayo y se avecinaba otra crisis a la ya existente, el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. En ellos, “Richard Swing” se mostraba con un poder y decisiones a nivel presidencial que muchos desearían.

“Hoy día he botado a la ministra, por atrevida, la renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas. Yo no solo mando en un país, mando en tres, trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión Swing”, se jactaba entre risas.

A raíz de ello, se conoció que fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los funcionarios por S/30 000 en 2018 y 175 mil soles en 2019. Días después fue citado en el Congreso y alegó que se trataba de una burla.

Luego salieron unos audios de Karem Roca donde ella misma admite que grabó al presidente Vizcarra. Los materiales auditivos detallaban que el mandatario mandaba a negar su relación con Richard Cisneros, pese a que se había pronunciado en un mensaje a la nación negándolo, no pudo tapar el sol con un dedo.

El escándalo llegó hasta un proceso de vacancia contra Vizcarra Cornejo. Los resultados fueron 65 a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, lo cuales no fueron suficientes porque se necesitaba la aprobación mínima de dos tercios de los 130 congresistas.

Finalmente, la Fiscalía reveló que Cisneros Carballido podría pasar entre seis y 15 años de prisión en caso de una eventual acusación en su contra. La resolución de detención preliminar precisa que habría valido una malla de contactos de funcionarios de Gobierno.