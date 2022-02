Presidente Castillo no escucha a nadie

El aún Ministro del Interior, Avelino Guillén, quien días atrás presentara su carta de renuncia al cargo, ha señalado las razones que lo llevaron a tomar tal decisión, indicando principalmente que ya no contaba con el respaldo de Pedro Castillo.

AVELINO GUILLÉN INDICÓ QUE EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO ESTÁ SIENDO MAL ASESORADO.

“Me siento en calma, después de una larga batalla. Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil”, sostuvo Guillén

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) calificó como un “silencio estruendoso” el poco interés de Pedro Castillo y señaló que de esta manera el mandatario ha “expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”.

El saliente ministro sostuvo que con el Comandante de la Policía, Javier Gallardo, hubo al inicio una buena relación “protocolar”, pero la discrepancia surgió con los pases al retiro y las asignaciones de cargo.

En el caso de los pases a retiro, Guillén indicó que Gallardo “estaba disponiendo la salida de oficiales que a mi criterio eran valiosos”. Por ello, se reestructuró la lista.

“Conversé con los generales (Parra y Patiño) y me dijeron que ellos no intervinieron en la elaboración de esa lista. Además, consideramos que debió darse un mínimo de motivación sobre los cambios de cargos. Eso tampoco se dio. Entonces, se lo comenté al señor presidente y ante la persistencia del señor comandante general consideré que la única salida posible era el pase a retiro (de Gallardo)”, señaló Guillén.

De acuerdo a Guillén el último día que conversó con Pedro Castillo sobre el tema fue el 14 de enero, mientras que Gallardo no aceptaba otra propuesta de asignaciones.

“El presidente quedó en evaluarlo rápidamente, me dijo que me iba a convocar el 16 o 17, pero no lo hizo. Posteriormente pedí una entrevista con él, pero no fui programado”, precisó.

No escucha ni a Mirtha Chávez

Recordó que al asumir el cargo el presidente Castillo le ofreció su respaldo e independencia. “Eso no se ha cumplido”, recalcó. “Si el presidente no se siente cómodo conmigo, es preferible que tenga la libertad de elegir a las personas con las que él realmente quiere trabajar”, agregó.

Además, consideró que Castillo no escucha a nadie, ni siquiera a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“El país no se puede manejar como un sindicato. Creo que tiene que cambiar de estrategia. No puede ir permanentemente atizando confrontaciones, peleas internas, creando conflictos. No puede esperar que las cosas lleguen al borde del precipicio para recién pretender tomar acciones, porque el país no es un laboratorio de ensayo”, expresó.

“Por momentos me da la impresión de que no escucha ni a la premier. Se produce un vacío. Lo importante en política es saber escuchar a todos, tomar decisiones y asumirlas”, aseveró.

Asimismo, apuntó que el presidente está siendo mal asesorado. “Hay gente que lo asesora y a él le gusta eso. No veo asesores que lo aconsejen bien. Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero”, señaló.