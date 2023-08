Samahara le saca los trapitos sucios a Youna

Pese a que ambos aseguraron que eran buenos padres, ahora Samahara Lobatón sacó audios de Youna y revela que nunca cumplió con su hija. La influencer aseguró que dejó de amarlo y que continuó con él porque quería conservar la familia para su hija.

SEGÚN LA INFLUENCER EL BARBERO HABRÍA INTENTADO MANIPULARLA ASEGURANDO QUE ATENTARÍA CONTRA SU PROPIA VIDA

La joven mostró varias conversaciones con Youna, incluso una donde le reclama haberlo mantenido: “No te bastó con que te mantenga todos estos años y hasta no estando conmigo, me vives”, fue lo que le escribió Samahara a Youna. La hija de Melissa Klug confesó que incluso ha llegado al punto de decirle que no le pase nada para su hija, debido a la negativa del barbero. “Llega un punto en donde le digo, no me quiere pasar nada, no me pases. Porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente”, agregó.

Pese a haber aguantado mantener a su ex pareja, Samahara señaló que todo lo hizo para que su hija tenga una familia. “Quería que mi hija fuera feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia”, señaló.

En conversación con Magaly Medina, también señaló que dejó de amarlo y se lo dijo de frente.

“No me valoró. No supo ser un hombre. Lo miraba y ya no sentía nada por él. Realmente es verdad cuando dicen que una mujer lleva el luto durante la relación. Llegué al punto en que lo vi a la cara y le dije que ya no lo amaba”, manifestó Lobatón.

Pero eso no fue todo, lo más grave de todo esto, es que Samahara confesó que Youna intentó manipularla a tal punto de atentar contra su propia vida.

“Después que él se enlazó con ustedes en el programa, colgó el teléfono y me mostró fotos colgándose de un árbol evidentemente para cometer un atentado contra su vida. Hacía videollamada, me reventaba el teléfono, incluso a mis hermanas y mi mamá”, sostuvo.

En otro momento, la hija de Abel Lobatón mostró los audios de Youna, donde él le reclama por darse la oportunidad de salir con Bryan, el amigo de Jefferson Farfán.

“Samahara… ¿Estás con Bryan? (…) Es imposible verte así, mandándole fotos, escribiéndole todo eso (…) Cuando conmigo no hiciste nada de eso. Me duele en lo te convertiste”, se puede leer en los mensajes