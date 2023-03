Sofía revela infidelidad de Álvaro Paz de la Barra

La ex conductora aconsejó a todas las mujeres estar siempre alertas, pues, según su experiencia una mujer que tenía en su facebook personal se metió en su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Sofía cree que esta mujer, de quien prefirió no revelar el nombre, estuvo estudiando a su familia, para aprovechar el momento oportuno y lograr su objetivo.

“El enemigo siempre está cerca. No voy a dar nombres, pero en mi caso, una persona que se metió con mi exesposo estaba en mi Facebook, era mi contacto, observa mis fotos familiares, de mi esposo. Las mujeres somos astutas, tenemos que estar siempre pendientes y alertas, lamentablemente sí. Hasta me salía cuando era su cumpleaños, a mí qué me importa”, dijo.

Asimismo, contó que esta mujer la aconsejó haciéndose su amiga cuando se encontraba embarazada de su único hijo.

“Cuando ya estaba casi por dar a luz con mi pancita, me dijo, ‘Sofía, que sea parto natural, tú puedes”. Nunca me voy a olvidar, hasta me deseó suerte para dar a luz a mi único hijo… Ya no tengo Facebook”, agregó.

Cabe precisar que todo esto se dio cuando Sofía hablaba de la infidelidad de Paolo Hurtado a su esposa con Jossmery Toledo.