Cuñada disculpa a Paolo Hurtado y destruye a Jossmery

No se guardó nada. La hermana de Rosa Fuentes, Kiara Fuentes salió al frente a sacar cara por la esposa de Paolo Hurtado tras la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo. La mujer no tuvo pelos en la lengua al referirse a la ex policía.

KIARA FUENTES TILDÓ DE “COCHINA” Y “PROSTITUTA” A EXPOLICÍA Y FUE “TIBIA” CON EL FUTBOLISTA QUE A PESAR DE IRSE POR EL TERCER HIJO ENGAÑÓ A SU MUJER

Kiara conversó con el programa de Magaly Medina, y señaló que no cree que Paolo haya engañado a Jossmery diciéndole que estaba en un proceso de separación, para la cuñada del futbolista, la ex tombita sabía bien lo que hacía, pues sus ex relaciones con futbolistas la condenan.

“Cómo podría ser engañada una mujer que tiene como profesión meterse con futbolistas. Primero, la relación de mi hermana era pública, donde todo el mundo en redes sabe que es un matrimonio de 10 años, una familia constituida con dos hijos y uno por venir. Segundo, esa mujer hace las cosas a escondidas, queda claro que sabe lo que está haciendo”, dijo en un principio.

La mujer no midió sus palabras y continúo despotricando contra Jossmery. Para ella, la ex chica reality es una “cochina” y “Prostituta”.

“No es el primer futbolista con el que se mete, él es uno de los más de la lista. Es mujer vive de eso. Es una sinvergüenza, cochina, que no tiene nombre. Lo único que le queda es hacerse la víctima porque todo el mundo se dio cuenta que es una prosti***. El karma existe y todo lo que hace algún día le pagará donde más le duela”, sentenció.

Otra persona que no ha tenido ningún problema en referirse contra la ex chica reality, ha sido Alessia Zambrano, madre de la hija de Said Palao. La joven tildó de “maldito” al futbolista, mientras que a la ex policía de “per** asquerosa” y “rata”.