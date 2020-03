SUNAT se agarra el dinero de Melcochita

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, está pasando momentos difíciles, así lo evidenció en su cuenta oficial de Facebook al revelar que sus cuentas bancarias han sido embargadas por la SUNAT.

En un inicio el actor cómico revelo que ADPDAY (Asociación de Autores y Compositores) le adelantó un pago, el cual iba a ser utilizado para solventar los gastos de su familia da la cuarentena, sin embargo, cuando acudió al cajero para disponer de su dinero, no pudo retirarlo.

“Amigos peruanos de todas las redes sociales, tengo 83 años, voy a cumplir 84 años y esta queja me repudia porque amablemente APDAYC me adelantó unas regalías y yo voy a sacar no mucho, y resulta que la SUNAT me sacó la plata”, expresó.

A pesar que Melcochita ya lleva casi un mes sin laborar, señaló que hay cosas pendientes como la alimentación de su familia, cosas que él debe cumplir como cabeza de su hogar.

“Voy un mes sin trabajar, nosotros los artistas por la emergencia no trabajamos, pero la SUNAT no me descuenta la matrícula de las niñas, los utilices, la comida, la gasolina, nada, todo para ellos”.

Pablo Villanueva aceptó haber tenido una deuda pendiente con la SUNAT, pero se mostró muy preocupado, que en estos momentos de crisis se haga efectivo el cobro de su deuda. ‘Melcochita’ también pidió ayuda, para poder solucionar este problema ya que de ese dinero depende su familia.

“Lo que están haciendo es malo y no solo conmigo sino con varios. A ellos no les interesa porque viven bien, tienen sus carrazos y no hay problema. Para nosotros es una miseria”, finalizó.