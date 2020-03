Luisito Caycho es acusado de amenazar a su expareja

A pesar de radicar en España, esto no ha sido un impedimento para que la expareja sentimental de la cantante criolla Lucía de la Cruz, Luisito Caycho esté envuelto otra vez en un nuevo escándalo. Dina Herrera, expareja del exchico reality, denunció en el programa “Magaly TV, la firme” que viene recibiendo amenazas telefónicas.

Dina Herrera indicó que el constante maltrato que sufría de parte de Caycho fue la razón de la separación.

La joven hizo hincapié en las constantes amenazas que está recibiendo contra su vida y la de su nueva pareja, ya que afirma que Luisito la llama para amenazarla.

“Si quieres bloquéame, si quieres no me pases a mi hija. Yo estoy esperando el momento indicado. Todas me las vas a pagar”, se escucha en el audio donde se señala que es la voz de Luisito.

Como se recuerda, Dina Herrera inició un romance con Luisito Caycho en 2015, luego que él terminara su relación con la doctora Rubi Loo, en la cual ella también lo denunció por violencia familiar.