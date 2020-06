“Tigresa del Oriente” asustada por llamadas intimidatorias

No la está pasando nada bien. Judith Bustos, más conocida en el mundo del espectáculo como la “Tigresa del Oriente”, está atravesando momentos difíciles, pues ha hecho publicó mediante su cuenta de Facebook que viene siendo acosada por un hombre que la llama constantemente para amenazarla.

La intérprete de ‘Israel’ teme que puedan atentar contra su vida, por lo que decidió hacer pública la denuncia, mostrando el número de teléfono de donde provienen las amenazas.

“Amigos necesito de su ayuda, he recibido llamadas muy amenazantes de este número, estoy muy asustada. Por eso les pido si alguno de ustedes sabe a quién le pertenece este número o alguien sabe cómo ubicar al dueño me lo diga”, expresó.

La “Tigresa del Oriente” también hará su denuncia como corresponde, dejará que la justicia se encargue de buscar a la persona que se ha dedicado a acosarla y así poder obtener su tranquilidad de nuevo.

“Al tipo que me ha estado llamando, te advierto que no estoy sola, te voy a localizar. Cuando te llamen para dar la cara espero que no seas un ¡Cobarde!, pero voy a dar contigo, esto no se va a quedar así”, finalizó.