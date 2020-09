Un horrible proyecto casi la hace dejar Hollywood a Jennifer Aniston

La expareja de Brad Pitt estuvo a punto de renunciar a su carrera antes de que inicien las grabaciones de la serie ‘The Morning Show’, así lo reveló la misma Jennifer Aniston en ‘Smart Less’, el podcast de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

JENNIFER ANISTON ASEGURA QUE LO MEJOR QUE HIZO ES FRIENDS Y UNA ESPOSA DE MENTIRA

La actriz que saltó a la fama por la serie ‘Friends’ contó que antes de empezar la serie que este año le valió la nominación a los Emmys y al Globo de Oro por su actuación, estuvo en otro proyecto tan horrible que consideró seriamente en retirarse.

“Tengo que decir que los últimos dos años se me ha pasado por la cabeza la idea del retiro, algo que nunca antes había sucedido. Yo estaba como de ‘Woah, eso me chupó la vida’ y no sé si esto es lo que me interesa. Si me retiraba de la actuación me hubiera dedicado al diseño de interiores, probablemente. Me encanta. Es mi lugar feliz, es un lugar realmente feliz para mí“, expresó.

Asimismo, Jennifer reveló los proyectos que más ha disfrutado, como era de esperarse, dijo que Friends sigue siendo su trabajo preferido, además todos los proyectos que ha realizado con Adam Sandler, sobre todo la exitosa comedia ‘Una esposa de mentira’ .

“Me encantó, bueno, obviamente Friends. Es obvio, tendría que decir que es mi número uno. Y siempre me encanta filmar con Sandler. ‘Una esposa de mentira’ fue súper divertido. Adam y yo nos conocemos desde que teníamos 19 años”, agregó.

Otro proyecto que Jennifer Aniston disfrutó en grande fue la película Cake, que filmó en 2014 y que le valió una nominación a los Globos de Oro y otra en los SAG Awards.

Como se recuerda, hace unas semanas la actriz tuvo un reencuentro con su ex, el también actor Brad Pitt, donde se trataron de “Cielo” hecho que reavivó el rumor entre sus fanáticos de una posible reconciliación.