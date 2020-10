“Urraca” destruye a la Cornejo por perdonar a esposo

La conductora de espectáculos no tuvo pelos en la lengua al arremeter contra Silvia Cornejo, luego de verla festejando el cumpleaños de su esposo Jean Paul Gabuteau, con el qué meses atrás protagonizó un vergonzoso episodio al chocarle el auto. Magaly Medina le envió un mensaje a la ex miss, pidiéndole que tenga un poco más de amor propio.

Según la popular ‘Urraca’, la relación que mantiene Silvia Cornejo con el empresario es tóxica. Por ello, Magaly Medina le recomendó a la conductora de “América Espectáculos” tener más dignidad.

“¿60 céntimos de dignidad? No, un par de soles por lo menos, pobrecita, unos 50 soles tiene que comprarse, porque no tiene nada. A mí me daría vergüenza luego del chongazo protagonizado. Ahora publica videos de la fiesta del hombrecito al que le gusta estar más en la casa de la ex”, sentenció fiel a su estilo.

Como se recuerda la conductora ha protagonizado en dos oportunidades episodios vergonzosos con su pareja, una de ellas fue cuando sorprendió a Jean Paul Gabuteau con su ex pareja cenando en un conocido restaurante y el más reciente cuando le chocó el carro tras darse cuenta gracias al GPS que le había puesto al carro, que su pareja estaba en la casa de su ex.