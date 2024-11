Valencia: protestas por mala gestión de las inundaciones

Varios sectores de la sociedad han acusado a los políticos de no haber advertido de manera contundente a la ciudadanía sobre la magnitud de las lluvias que se avecinaban.

Valencia, España. – Miles de personas se manifestaron este sábado en la ciudad española de Valencia, gritando «¡asesinos, asesinos!», en protesta por la gestión de las inundaciones que azotaron la región el 29 de octubre. Las intensas lluvias causaron más de 200 muertos, y los manifestantes expresaron su descontento por lo que consideran una falta de acción efectiva por parte de los políticos ante la magnitud de la tragedia.

Los manifestantes se concentraron este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, para recorrer el kilómetro que la separa del Palacio de la Generalitat, sede del Gobierno regional valenciano. La protesta, que reunió a miles de personas, exigió principalmente la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien acusan de una mala gestión ante las devastadoras inundaciones que el 29 de octubre causaron más de 200 muertes en la región.

Además de las críticas a Mazón, los manifestantes también dirigieron su descontento hacia el Ejecutivo central del presidente socialista Pedro Sánchez, señalando la falta de respuesta adecuada a nivel nacional.

La protesta no se limitó a Valencia. Hubo también manifestaciones en otras ciudades de la región, como Alicante y Elche, así como en otras partes de España, incluidas las movilizaciones en Madrid.

Las principales acusaciones a los políticos son no haber avisado clara y contundentemente a la ciudadanía del poder de las lluvias que se avecinaban aquel martes fatídico, y de haber reaccionado tarde y mal en ayudar a la población afectada de casi 80 municipios.

Ana de la Rosa, 30 años, archivera, de Valencia, estimó que «ha habido una mala gestión detrás, guerras políticas entre la Generalitat que tenía las competencias» para dar soluciones en primer lugar, «con el Gobierno central».

«Se han metido en guerrillas políticas cuando no era el momento porque a la ciudadanía no le hacía falta; la ciudadanía necesitaba ayuda y no necesitaba ese tipo de comportamientos», añadió De la Rosa, que fue más allá de las peticiones de dimisión, considerando que las autoridades han cometido un «homicidio imprudente porque no se ha actuado como se tenía que actuar».